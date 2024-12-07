Хомуха — о «Краснодаре»: в команде нет стержня, не считая Кордобы

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха оценил игру «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева и прокомментировал их текущее положение в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Команда должна сформироваться, у неё должен быть стержень и игроки, которые в сложных ситуациях поведут за собой. В «Краснодаре» сейчас нет таких, если не брать Кордобу. Он выполняет свои функции, но остальные не выглядят, как футболисты команды, претендующей на чемпионство. И они недорабатывают.

Результативность Кордобы упала после продления контракта? Команда на определённом отрезке играла неплохо, но в последних матчах нападающим «Краснодара» перестали оставлять пространство. И теперь у клуба не хватает ресурсов, чтобы взламывать низкий блок соперника», — приводит слова Хомухи Metaratings.ru.

Напомним, сейчас «Краснодар» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе у клуба 38 очков в 17 турах чемпионата.