Результаты матчей АПЛ 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, прошли матчи 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей английской Премьер-лиги 7 декабря:

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 2:2;

«Брентфорд» — «Ньюкасл Юнайтед» — 4:2;

«Астон Вилла» — «Саутгемптон» — 1:0;

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 2:3.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 35 очков после 14 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Челси», заработавший 28 очков. Третье место с 28 очками занимает лондонский «Арсенал».