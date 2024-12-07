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Результаты матчей АПЛ 7 декабря

Результаты матчей АПЛ 7 декабря
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Сегодня, 7 декабря, прошли матчи 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей английской Премьер-лиги 7 декабря:

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 2:2;
«Брентфорд» — «Ньюкасл Юнайтед» — 4:2;
«Астон Вилла» — «Саутгемптон» — 1:0;
«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 2:3.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 35 очков после 14 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Челси», заработавший 28 очков. Третье место с 28 очками занимает лондонский «Арсенал».

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