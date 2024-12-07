«Боруссия» Д поделила очки в матче с «Боруссией» М в 13-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 13-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Боруссия» Дортмунд. Игра проходила на стадионе « Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер. Итоговый результат — 1:1.
Германия — Бундеслига . 13-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Байно-Гиттенс – 65' 1:1 Штёгер – 71'
Удаления: Чванчара – 90+5' / нет
На 67-й минуте отличился нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс с передачи защитника Нико Шлоттербека. На 71-й минуте забил хавбек мёнхенгладбахской «Боруссии» Кевин Штёгер, реализовав пенальти. На 90+5-й минуте был удалён игрок хозяев Томаш Чванчара.
«Боруссия» Д с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» М с 18 очками идёт 11-й.
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