«Боруссия» Д поделила очки в матче с «Боруссией» М в 13-м туре Бундеслиги

Завершился матч 13-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Боруссия» Дортмунд. Игра проходила на стадионе « Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер. Итоговый результат — 1:1.

На 67-й минуте отличился нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс с передачи защитника Нико Шлоттербека. На 71-й минуте забил хавбек мёнхенгладбахской «Боруссии» Кевин Штёгер, реализовав пенальти. На 90+5-й минуте был удалён игрок хозяев Томаш Чванчара.

«Боруссия» Д с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» М с 18 очками идёт 11-й.