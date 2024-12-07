Игрок «Крыльев Советов» обратился к болельщикам после поста с поздравлением «Акрона»

Игрок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре обратился к болельщикам клуба после публикации в телеграм-канале команды поздравления с победой тольяттинского «Акрона» в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Прежде всего, извините за сегодняшнее поражение. Мы выложились по полной, и, конечно, обидно завершать год таким образом. Во-вторых, хочу поддержать слова нашего капитана Александра Солдатенкова. Мы считаем, что в этом канале нужно обсуждать только «Крылья Советов», — приводит слова футболиста пресс-служба самарского клуба.

Напомним, сразу после публикации фанаты «Крыльев Советов» обрушились с критикой на автора поста в комментариях. Пользователи «Телеграма» с никнеймами игроков самарского клуба оставили гневные комментарии под записью.