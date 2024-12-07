«Ницца» обыграла «Гавр» в матче 14-го тура Лиги 1, Кузяев остался на скамейке запасных
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Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Ниццы».
Франция — Лига 1 . 14-й тур
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Лаборде – 55' 2:0 Буанани – 75' 2:1 Льорис – 90+2'
В первом тайме команды не смогли отличиться и ушли на перерыв при нулевом счёте. На 55-й минуте нападающий «Ниццы» Гаэтан Лаборде реализовал пенальти. На 75-й минуте Бадредин Буанани удвоил преимущество хозяев. На 90+3-й минуте Готье Льорис отыграл один мяч. Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев остался на скамейке запасных.
«Ницца» набрала 23 очка в 14 матчах и расположилась на пятой строчке. «Гавр» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков.
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