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Бруно Гимарайнс прокомментировал поражение «Ньюкасл Юнайтед» в матче с «Брентфордом»

Бруно Гимарайнс прокомментировал поражение «Ньюкасл Юнайтед» в матче с «Брентфордом»
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Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс прокомментировал поражение в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:4).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
4 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Мбемо – 8'     1:1 Исак – 11'     2:1 Висса – 28'     2:2 Барнс – 32'     3:2 Коллинз – 56'     4:2 Шейд – 90'    

«Очень разочарованы. Нам нужно было выступить так же, как мы выступили против «Ливерпуля». В первом тайме у нас было несколько очень хороших моментов, но во втором тайме мы превратились в хаос. После третьего гола мы сбились с пути и потеряли контроль. Очень разочарованы, нам нужно много работать, чтобы переломить ситуацию, потому что до сих пор наш сезон был позорным», — приводит слова Гимарайнса Sky Sports.

В текущем сезоне Бруно Гимарайнс провёл за клуб во всех турнирах 18 матчей, в которых отдал три голевые передачи.

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