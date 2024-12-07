Бруно Гимарайнс прокомментировал поражение «Ньюкасл Юнайтед» в матче с «Брентфордом»

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс прокомментировал поражение в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:4).

«Очень разочарованы. Нам нужно было выступить так же, как мы выступили против «Ливерпуля». В первом тайме у нас было несколько очень хороших моментов, но во втором тайме мы превратились в хаос. После третьего гола мы сбились с пути и потеряли контроль. Очень разочарованы, нам нужно много работать, чтобы переломить ситуацию, потому что до сих пор наш сезон был позорным», — приводит слова Гимарайнса Sky Sports.

В текущем сезоне Бруно Гимарайнс провёл за клуб во всех турнирах 18 матчей, в которых отдал три голевые передачи.