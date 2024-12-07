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Капитан «Крыльев Советов» раскритиковал клуб за поздравление «Акрона» с победой

Капитан «Крыльев Советов» раскритиковал клуб за поздравление «Акрона» с победой
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Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал сообщение пресс-службы клуба, в котором самарская команда поздравила «Акрон» с победой над «Зенитом» со счётом 2:1 в 18-м туре РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Хочется обратиться ко всем болельщикам и читателям телеграм-канала и напомнить вам, что в этом канале должны публиковаться посты исключительно про «Крылья Советов». Вы можете представить ситуацию, в которой «Спартак» поздравит с победой ЦСКА? Я не могу представить, и думаю, что вы тоже», — написал Солдатенков с телеграм-канале.

Ранее пользователи «Телеграма» с никнеймами игроков «Крыльев Советов» оставили гневные комментарии под постом клуба с поздравлением.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол был отменён. В концовке матча был отменён ещё один мяч «Зенита».

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