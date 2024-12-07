Капитан «Крыльев Советов» раскритиковал клуб за поздравление «Акрона» с победой

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал сообщение пресс-службы клуба, в котором самарская команда поздравила «Акрон» с победой над «Зенитом» со счётом 2:1 в 18-м туре РПЛ.

«Хочется обратиться ко всем болельщикам и читателям телеграм-канала и напомнить вам, что в этом канале должны публиковаться посты исключительно про «Крылья Советов». Вы можете представить ситуацию, в которой «Спартак» поздравит с победой ЦСКА? Я не могу представить, и думаю, что вы тоже», — написал Солдатенков с телеграм-канале.

Ранее пользователи «Телеграма» с никнеймами игроков «Крыльев Советов» оставили гневные комментарии под постом клуба с поздравлением.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол был отменён. В концовке матча был отменён ещё один мяч «Зенита».