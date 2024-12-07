Артём Дзюба обратился к фанатам после победы «Акрона» над «Зенитом» в РПЛ

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба выступил с обращением после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Выиграли сегодня у «Зенита» в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. Хотел поблагодарить всех, кто болеет за меня, нас, всех, кто пишет, — телефон разрывается. Хочу поблагодарить команду, сегодня были все как единое целое, команда — настоящие воины и спортсмены. Хочу поздравить весь Тольятти и Самарскую область.

Тренерский штаб — с победой, Морозова Павла Анатольевича — с победой, без этого человека не было бы этой команды. Мы уходим в отпуск самые счастливые. Всех обнял и приподнял, всё у вас получится, всё встанет на свои места», — написал Дзюба у себя в телеграм-канале.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол был отменён. В концовке матча был отменён ещё один мяч «Зенита».

После 18 проведённых встреч «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.