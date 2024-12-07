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Глава Заксобрания Петербурга: работаем над тем, чтобы город нёс звание столицы футбола

Глава Заксобрания Петербурга: работаем над тем, чтобы город нёс звание столицы футбола
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Глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский прокомментировал своё назначение на должность президента Федерации футбола северной столицы, а также поделился планами по развитию спорта в городе.

«Когда коллеги доверили мне быть президентом Федерации футбола Петербурга, я сказал, что это наша общая задача. Мы все должны действовать, как команда на поле. Понятно, кто-то проявляет себя в нападении, кто-то в центре поля, кто-то в защите. Но достижение – оно общее. Поэтому я уверен, что мы с коллегами вместе поработаем над тем, чтобы высокое звание столицы футбола Петербург нес достойно», — приводит слова Бельского «Комсомольская правда».

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