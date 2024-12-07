Генич: а что за кинокомедия в официальном канале «Крыльев Советов»?

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о скандале, связанном с поздравлением «Крыльями Советов» «Акрона» с победой над «Зенитом» со счётом 2:1 в матче 18-го тура РПЛ.

«А что за кинокомедия в официальном канале «Крыльев»? Что за постановка? Кто сценарист?» — написал Генич у себя в телеграм-канале.

«Крылья Советов» поздравили «Акрон» (Самарская область) с победой над «Зенитом», затем люди с никами игроков «Крыльев» стали оставлять гневные комментарии. Позже некоторые футболисты «Крыльев Советов» выступили с обращениями по поводу данной ситуации.

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, ему ассистировал Густаво Мантуан. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку. На 70-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счёт, но после просмотра VAR гол был отменён. В концовке матча был отменён ещё один мяч «Зенита».