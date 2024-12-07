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Игорь Лещук: и нашей команде, и мне лично есть что улучшать

Игорь Лещук: и нашей команде, и мне лично есть что улучшать
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук оценил положение клуба перед зимней паузой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«И нашей команде, и мне лично есть что улучшать. Главные итоги будем подводить в конце сезона, но на данный момент не сказал бы, что полностью удовлетворён тем, что происходит в моей карьере, но это не повод расстраиваться. Буду работать ещё больше, и всё в моих руках», — приводит слова Лещука пресс-служба клуба.

Напомним, сейчас московское «Динамо» располагается на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Клуб заработал 32 очка в 17 турах чемпионата.

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