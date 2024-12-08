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Медведев прокомментировал ситуацию с контрактом Семака

Медведев прокомментировал ситуацию с контрактом Семака
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера клуба Сергея Семака.

«Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял, поясняю: контракт Сергея Богдановича Семака с ФК «Зенит» действует до завершения сезона‑2029/2030. И будет исполняться в полном соответствии с подписанным соглашением», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Сергей Семак возглавляет санкт-петербургский «Зенит» с 2018 года. За это время главный тренер шесть раз выигрывал Российскую Премьер-Лигу и дважды брал кубок России.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда Семака набрала 39 очков в 18 матчах.

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