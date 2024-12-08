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Игрок «КС» Ороз забил в свои ворота, «привёз» пенальти и удалился в матче с «Ростовом»

Игрок «КС» Ороз забил в свои ворота, «привёз» пенальти и удалился в матче с «Ростовом»
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Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз отметился неприятным достижением в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3). Игрок, забив в свои ворота, получил красную карточку, а также совершил фол в штрафной, который привёл к пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 32'     1:1 Ороз – 38'     2:1 Мохеби – 50'     3:1 Осипенко – 73'    
Удаления: нет / Ороз – 81'

Ороз стал первым таким игроком в РПЛ с 2009 года.

На 32-й минуте полузащитник «Крыльев» Иван Олейников открыл счёт, ему ассистировал вратарь Сергей Песьяков. Спустя пять минут защитник гостей Доминик Ороз закатил мяч в свои ворота. На 50-й минуте нападающий Мохаммад Мохеби вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте Максим Осипенко увеличил преимущество жёлто-синих, реализовав 11-метровый удар. На 81-й минуте был удалён Ороз.

После 18 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

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