Игрок «КС» Ороз забил в свои ворота, «привёз» пенальти и удалился в матче с «Ростовом»

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз отметился неприятным достижением в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3). Игрок, забив в свои ворота, получил красную карточку, а также совершил фол в штрафной, который привёл к пенальти.
Ороз стал первым таким игроком в РПЛ с 2009 года.
На 32-й минуте полузащитник «Крыльев» Иван Олейников открыл счёт, ему ассистировал вратарь Сергей Песьяков. Спустя пять минут защитник гостей Доминик Ороз закатил мяч в свои ворота. На 50-й минуте нападающий Мохаммад Мохеби вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте Максим Осипенко увеличил преимущество жёлто-синих, реализовав 11-метровый удар. На 81-й минуте был удалён Ороз.
После 18 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.
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