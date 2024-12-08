Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Бителло хочет покинуть клуб и вернуться в Бразилию из-за СВО — Globo

Игрок «Динамо» Бителло хочет покинуть клуб и вернуться в Бразилию из-за СВО — Globo
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Бителло хочет покинуть клуб и вернуться в Бразилию. Об этом сообщает Globo

По информации источника, к игроку проявляется интерес бразильский «Ботафого». Сообщается, что Бителло разочарован тем, что Россия до сих пор участвует в специальной военной операции, и намерен вернуться в Бразилию, где рассчитывает получить вызов в сборную.

Бителло в текущем сезоне сыграл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Глава «Динамо» Гафин рассказал о процессе разработки новой формы для команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android