Игрок «Динамо» Бителло хочет покинуть клуб и вернуться в Бразилию из-за СВО — Globo

Полузащитник московского «Динамо» Бителло хочет покинуть клуб и вернуться в Бразилию. Об этом сообщает Globo

По информации источника, к игроку проявляется интерес бразильский «Ботафого». Сообщается, что Бителло разочарован тем, что Россия до сих пор участвует в специальной военной операции, и намерен вернуться в Бразилию, где рассчитывает получить вызов в сборную.

Бителло в текущем сезоне сыграл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.