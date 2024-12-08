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Лещук — о голе «Ахмату»: до сих пор не понимаю, что произошло

Лещук — о голе «Ахмату»: до сих пор не понимаю, что произошло
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал свой гол в матче с «Ахматом» в рамках 17-го тура РПЛ (1:1).

— Чувствуете, что вошли в историю? Всё-таки раньше ни в «Динамо», ни вообще в чемпионате России такое ни одному вратарю не удавалось.
— На самом деле до сих пор не понимаю, что произошло. Старался не заходить в соцсети и ничего не читать, так что пока осознания такого нет. Возможно, оно придёт позже.

— Новый мерч, связанный с вашим голом, скоро появится? Уже есть идеи?
— Много кто уже спрашивал про это, но пока идей нет. Все мысли — о предстоящей игре с «Химками», поэтому пока этот вопрос отложим, — приводит слова Лещука пресс-служба клуба.

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