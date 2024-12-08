Результаты матчей чемпионата Германии 7 декабря

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7 декабря в 13-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны шесть встреч. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день:

«Хольштайн» — «РБ Лейпциг» — 0:2;

«Бохум» — «Вердер» — 0:1;

«Бавария» — «Хайденхайм» — 4:2;

«Айнтрахт» Франкфурт — «Аугсбург» — 2:2;

«Байер» — «Санкт-Паули» — 2:1;

«Боруссия» М — «Боруссия» Д — 1:1

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 33 очка после 13 матчей. На второй строчке располагается франкфуртский «Айнтрахт», который заработал 27 очков в 13 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии леверкузенский «Байер», набравший 26 очков после 13 игр.

На момент выхода новости в зоне вылета располагаются «Бохум» (2), «Хольштайн» (5) и «Хайденхайм» (10).