«Рома» победила «Лечче» в матче 15-го тура итальянской серии А
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Завершился матч 15-го тура чемпионата Италии — серии А, в котором встречались «Рома» и «Лечче». Команды сыграли на стадионе «Олимпико» в Риме. Бригаду арбитров возглавил Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Игра завершилась победой «Ромы». Итоговый счёт встречи: 4:1.
Италия — Серия А . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
4 : 1
Лечче
Лечче
1:0 Салемакерс – 13' 1:1 Крстович – 40' 2:1 Манчини – 59' 3:1 Писилли – 66' 4:1 Kouadio Manu Koné – 86'
В составе победителей голы забили: Алексис Салемакерс на 13-й минуте, Джанлука Манчини на 59-й минуте, Никколо Писилли на 66-й минуте и Ману Коне на 86-й минуте. У гостей одним голом отличился Никола Крстович на 40-й минуте.
Таким образом, «Рома» располагается на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии с 16 очками. «Лечче» заработал 13 очков и 16-е место.
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