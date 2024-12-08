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«Лион» выиграл у «Анже» в матче 14-го тура чемпионата Франции

«Лион» выиграл у «Анже» в матче 14-го тура чемпионата Франции
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Завершился матч 14-го тура чемпионата Франции — Лиги 1, в котором встречались «Анже» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Раймон Копа» в Анже. Бригаду арбитров возглавил Марк Болланжье (Франция). Победителем стал «Лион». Итоговый счёт матча — 0:3.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 3
Лион
Лион
0:1 Тальяфико – 26'     0:2 Шерки – 55'     0:3 Микаутадзе – 88'    

В составе победителей голы забили: Николас Тальяфико на 26-й минуте, Райан Шерки на 55-й минуте и Жорж Микаутадзе на 88-й минуте.

Таким образом, «Лион» расположился на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Франции — Лиги 1. Клуб заработал 25 очков в 14 турах чемпионата. «Анже» занимает 14-ю строчку в таблице. В активе у команды 13 очков в аналогичном количестве пройденных туров.

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