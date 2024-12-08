«Лион» выиграл у «Анже» в матче 14-го тура чемпионата Франции
Поделиться
Завершился матч 14-го тура чемпионата Франции — Лиги 1, в котором встречались «Анже» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Раймон Копа» в Анже. Бригаду арбитров возглавил Марк Болланжье (Франция). Победителем стал «Лион». Итоговый счёт матча — 0:3.
Франция — Лига 1 . 14-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 3
Лион
Лион
0:1 Тальяфико – 26' 0:2 Шерки – 55' 0:3 Микаутадзе – 88'
В составе победителей голы забили: Николас Тальяфико на 26-й минуте, Райан Шерки на 55-й минуте и Жорж Микаутадзе на 88-й минуте.
Таким образом, «Лион» расположился на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Франции — Лиги 1. Клуб заработал 25 очков в 14 турах чемпионата. «Анже» занимает 14-ю строчку в таблице. В активе у команды 13 очков в аналогичном количестве пройденных туров.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2024
-
01:19
-
01:13
-
00:58
-
00:54
-
00:49
-
00:45
-
00:41
-
00:40
-
00:12
-
00:00
- 7 декабря 2024
-
23:59
-
23:54
-
23:52
-
23:30
-
23:28
-
23:17
-
22:57
-
22:40
-
22:38
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:17
-
22:15
-
21:56
-
21:52
-
21:45
-
21:32
-
21:32
-
21:30
-
21:26
-
21:15
-
21:04
-
21:00