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Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Жирону» в матче 16-го тура Ла Лиги

Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Жирону» в матче 16-го тура Ла Лиги
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Завершился перенесённый матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Мадридский «Реал» одержал победу со счётом 3:0.

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Гюлер – 55'     0:3 Мбаппе – 62'    

На 36-й минуте забил полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. На 55-й минуте отличился игрок «Реала» Арда Гюлер с передачи Беллингема. На 62-й минуте забил форвард «Реала» Килиан Мбаппе, которому ассистировал Лука Модрич.

После этой победы «Реал» набрал 36 очков и находится на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Жирона» с 22 очками идёт восьмой. Обе команды провели по 16 игр.

Турнирная таблица Ла Лиги
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