Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Жирону» в матче 16-го тура Ла Лиги

Завершился перенесённый матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Мадридский «Реал» одержал победу со счётом 3:0.

На 36-й минуте забил полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. На 55-й минуте отличился игрок «Реала» Арда Гюлер с передачи Беллингема. На 62-й минуте забил форвард «Реала» Килиан Мбаппе, которому ассистировал Лука Модрич.

После этой победы «Реал» набрал 36 очков и находится на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Жирона» с 22 очками идёт восьмой. Обе команды провели по 16 игр.