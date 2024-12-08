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Результаты матчей РПЛ 7 декабря

Результаты матчей РПЛ 7 декабря
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Вчера, 7 декабря, в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты матчей, прошедших 7 декабря:

«Спартак» — «Пари НН» — 3:0;
«Ростов» — «Крылья Советов» — 3:1;
«Зенит» — «Акрон» — 1:2;
«Динамо» Махачкала — «Рубин» — 2:3.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (10).

Турнирная таблица РПЛ
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