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Результаты матчей Серии А 7 декабря: Ювентус потерял очки с Болоньей, Рома разгромила Лечче

Результаты матчей чемпионата Италии 7 декабря
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7 декабря прошли матчи 15-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А

Чемпионат Италии, 15-й тур, результаты матчей 7 декабря

  • «Ювентус» — «Болонья» — 2:2;
  • «Рома» — «Лечче» — 4:1;
  • «Торино» — «Дженоа» — 0:0.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», которая записала в свой актив 35 очков. На второй строчке располагается «Наполи», набравший 32 очка. Следом идёт «Интер», у которого 31 очка после 14 туров. Далее с 28 очками идут «Фиорентина» и «Лацио». На шестом месте находится «Ювентус» (27).

Италия — Серия А . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Ндой – 30'     0:2 Побега – 52'     1:2 Копмейнерс – 62'     2:2 Мбангула – 90+2'    
Италия — Серия А . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
4 : 1
Лечче
Лечче
1:0 Салемакерс – 13'     1:1 Крстович – 40'     2:1 Манчини – 59'     3:1 Писилли – 66'     4:1 Kouadio Manu Koné – 86'    
Италия — Серия А . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 0
Торино
Турин
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