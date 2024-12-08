Результаты матчей чемпионата Италии 7 декабря

7 декабря прошли матчи 15-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Италии, 15-й тур, результаты матчей 7 декабря

«Ювентус» — «Болонья» — 2:2;

«Рома» — «Лечче» — 4:1;

«Торино» — «Дженоа» — 0:0.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», которая записала в свой актив 35 очков. На второй строчке располагается «Наполи», набравший 32 очка. Следом идёт «Интер», у которого 31 очка после 14 туров. Далее с 28 очками идут «Фиорентина» и «Лацио». На шестом месте находится «Ювентус» (27).

Необычные названия футбольных клубов: