Результаты матчей чемпионата Италии 7 декабря
Поделиться
7 декабря прошли матчи 15-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Чемпионат Италии, 15-й тур, результаты матчей 7 декабря
- «Ювентус» — «Болонья» — 2:2;
- «Рома» — «Лечче» — 4:1;
- «Торино» — «Дженоа» — 0:0.
На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», которая записала в свой актив 35 очков. На второй строчке располагается «Наполи», набравший 32 очка. Следом идёт «Интер», у которого 31 очка после 14 туров. Далее с 28 очками идут «Фиорентина» и «Лацио». На шестом месте находится «Ювентус» (27).
Италия — Серия А . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Ндой – 30' 0:2 Побега – 52' 1:2 Копмейнерс – 62' 2:2 Мбангула – 90+2'
Италия — Серия А . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
4 : 1
Лечче
Лечче
1:0 Салемакерс – 13' 1:1 Крстович – 40' 2:1 Манчини – 59' 3:1 Писилли – 66' 4:1 Kouadio Manu Koné – 86'
Италия — Серия А . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 0
Торино
Турин
Материалы по теме
Необычные названия футбольных клубов:
Комментарии
- 8 декабря 2024
-
02:44
-
02:43
-
02:25
-
02:12
-
02:01
-
01:52
-
01:35
-
01:19
-
01:13
-
00:58
-
00:54
-
00:49
-
00:45
-
00:41
-
00:40
-
00:12
-
00:00
- 7 декабря 2024
-
23:59
-
23:54
-
23:52
-
23:30
-
23:28
-
23:17
-
22:57
-
22:40
-
22:38
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:17
-
22:15
-
21:56
-
21:52
-
21:45