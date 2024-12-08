Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти отреагировал на повреждение Беллингема в матче «Реала» с «Жироной»

Анчелотти отреагировал на повреждение Беллингема в матче «Реала» с «Жироной»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о травме английского полузащитника Джуда Беллингема, которого заменили на 61-й минуте матча 16-го тура Ла Лиги с «Жироной». Игра завершилась разгромной победой «сливочных» — 3:0.

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Гюлер – 55'     0:3 Мбаппе – 62'    

«Джуд Беллингем в порядке. Он выйдет на поле в матче с «Аталантой», ничего серьезного», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

Напомним, «Реал» сыграет с «Аталантой» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 10 декабря в Бергамо (Италия).

В текущем сезоне Беллингем принял участие в 18 матчах в Ла Лиге, в которых записал в свой актив пять голов и шесть результативных передач. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Вот это настоящий Мбаппе!» «Реал» уверенно разбил соперника, но потерял двух игроков
«Вот это настоящий Мбаппе!» «Реал» уверенно разбил соперника, но потерял двух игроков

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android