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Анчелотти отреагировал на повреждение Беллингема в матче «Реала» с «Жироной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о травме английского полузащитника Джуда Беллингема, которого заменили на 61-й минуте матча 16-го тура Ла Лиги с «Жироной». Игра завершилась разгромной победой «сливочных» — 3:0.

«Джуд Беллингем в порядке. Он выйдет на поле в матче с «Аталантой», ничего серьезного», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

Напомним, «Реал» сыграет с «Аталантой» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 10 декабря в Бергамо (Италия).

В текущем сезоне Беллингем принял участие в 18 матчах в Ла Лиге, в которых записал в свой актив пять голов и шесть результативных передач. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

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