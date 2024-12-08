Тренер «МЮ» Аморим прокомментировал поражение своей команды в матче с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении своей команды в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:3).

«Была трудная игра. Начало выдалось очень плохим, в первом же эпизоде пропустили гол. Затем мы контролировали ход игры, и у нас было много моментов. Мы стали играть лучше в финальной трети, после чего сравняли счёт. Но второй тайм начали очень плохо. Пропустили ещё два гола. Затем мы попробовали отработать разные вещи, чтобы вернуться, но всё это не очень качественно.

Мы должны продолжать начатое. Это долгий путь. Мы совершенствуемся в некоторых аспектах и должны побеждать, чтобы было развитие. Пока что мы находимся в самом начале масштабного пути и уделяем внимание каждой детали», — приводит слова Аморима BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в английской Премьер-лиге. Команда Аморима смогла набрать 19 очков в 14 матчах.

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