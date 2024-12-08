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Результаты матчей Ла Лиги 7 декабря: Барселона неожиданно потеряла очки, Реал в гостях разгромил Жирону

Результаты матчей чемпионата Испании 7 декабря
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Вчера, 7 декабря, завершились четыре матча 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Результаты матчей чемпионата Испании 7 декабря:

  • «Лас-Пальмас» — «Реал Вальядолид» — 2:1;
  • «Бетис» — «Барселона» — 2:2;
  • «Валенсия» — «Райо Вальекано» — 0:1;
  • «Жирона» — «Реал» Мадрид — 0:3.

Сегодня, 8 декабря, пройдут ещё четыре матча 16-го тура испанской Ла Лиги.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 38 очка. На втором месте находится «Реал», набрав 36 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 32 очка. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 29 и 26 очков соответственно.

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
2 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Рамирес – 20'     1:1 Андре – 45'     2:1 Рамирес – 64'    
Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 39'     1:1 Ло Чельсо – 68'     1:2 Ф. Торрес – 82'     2:2 Диао – 90+4'    
Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Сисс – 7'    
Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Гюлер – 55'     0:3 Мбаппе – 62'    
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