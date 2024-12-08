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Вчера, 7 декабря, завершились четыре матча 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 7 декабря:

«Лас-Пальмас» — «Реал Вальядолид» — 2:1;

«Бетис» — «Барселона» — 2:2;

«Валенсия» — «Райо Вальекано» — 0:1;

«Жирона» — «Реал» Мадрид — 0:3.

Сегодня, 8 декабря, пройдут ещё четыре матча 16-го тура испанской Ла Лиги.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 38 очка. На втором месте находится «Реал», набрав 36 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 32 очка. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 29 и 26 очков соответственно.

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