«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» и стал шестикратным чемпионом МЛС

В ночь с 7 на 8 декабря завершился финальный матч плей-офф МЛС, в котором встречались «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча проходила на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в американском Карсоне и завершилась победой «Гэлакси» со счётом 2:1.

На 9-й минуте счёт в матче открыл ганский нападающий номинальных хозяев Джозеф Пэйнтсил. Ассистировал ему уругвайский полузащитник Гастон Бругман. Через четыре минуты сербский форвард «Гэлакси» Деян Йовелич упрочил преимущество хозяев, забив с передачи хавбека Марка Дельгадо. На 28-й минуте встречи защитник «Ред Буллз» Шон Нилис отыграл один мяч, однако до конца игры результат переломить не удалось.

Таким образом, «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл шестой титул победителя плей-офф МЛС, установив рекорд турнира. Кроме того, «Гэлакси» одержали первую победу в плей-офф МЛС после 10-летнего перерыва.

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