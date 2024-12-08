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Лос-Анджелес Гэлакси — Нью-Йорк Ред Буллз, результат матча 8 декабря 2024, счёт 2:1, финал плей-офф МЛС

«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» и стал шестикратным чемпионом МЛС
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В ночь с 7 на 8 декабря завершился финальный матч плей-офф МЛС, в котором встречались «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча проходила на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в американском Карсоне и завершилась победой «Гэлакси» со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . Финал
08 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Пэйнтсил – 9'     2:0 Йовелич – 13'     2:1 Нилис – 28'    

На 9-й минуте счёт в матче открыл ганский нападающий номинальных хозяев Джозеф Пэйнтсил. Ассистировал ему уругвайский полузащитник Гастон Бругман. Через четыре минуты сербский форвард «Гэлакси» Деян Йовелич упрочил преимущество хозяев, забив с передачи хавбека Марка Дельгадо. На 28-й минуте встречи защитник «Ред Буллз» Шон Нилис отыграл один мяч, однако до конца игры результат переломить не удалось.

Таким образом, «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл шестой титул победителя плей-офф МЛС, установив рекорд турнира. Кроме того, «Гэлакси» одержали первую победу в плей-офф МЛС после 10-летнего перерыва.

Турнирная сетка плей-офф МЛС

Победители футбольных турниров 2024 года:

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