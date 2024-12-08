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35-летний Марко Ройс выиграл первый в карьере национальный титул

35-летний Марко Ройс выиграл первый в карьере национальный титул
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35-летний немецкий полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройс стал обладателем первого в карьере национального титула. Напомним, сегодня, 8 декабря, его команда — «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллз» в финале плей-офф МЛС и стала шестикратным чемпионом турнира.

США — Major League Soccer . Финал
08 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Пэйнтсил – 9'     2:0 Йовелич – 13'     2:1 Нилис – 28'    

Ранее Ройс выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2012 по 2024 год. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны, но ни разу не брал национальный титул.

Кроме того, немецкий футболист играл за мёнхенгладбахскую «Боруссию», с которой за три года не выигрывал трофеи.

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