35-летний немецкий полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройс стал обладателем первого в карьере национального титула. Напомним, сегодня, 8 декабря, его команда — «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллз» в финале плей-офф МЛС и стала шестикратным чемпионом турнира.

Ранее Ройс выступал за дортмундскую «Боруссию» с 2012 по 2024 год. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны, но ни разу не брал национальный титул.

Кроме того, немецкий футболист играл за мёнхенгладбахскую «Боруссию», с которой за три года не выигрывал трофеи.

Известные дети спортсменов: