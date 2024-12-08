Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ноттингем Форест» повторил редчайшее достижение 114-летней давности в играх с «МЮ»

Тренер «Ноттингем Форест» повторил редчайшее достижение 114-летней давности в играх с «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту стал первым тренером «лесников» за 114 лет, которому удалось одержать победу в двух своих первых матчах чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», сообщает Squawka.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Миленкович – 2'     1:1 Хойлунд – 18'     1:2 Гиббс-Уайт – 47'     1:3 Вуд – 54'     2:3 Фернандеш – 61'    

По данным источника, в последний раз подобное было 114 лет назад с британским тренером Гарри Хаслемом, который выиграл оба первых матча чемпионата Англии (6:2 и 2:0) с «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1909/1910.

Напомним, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» обыграл «красных дьяволов» со счётом 3:2. Кроме того, «лесники» под руководством португальского специалиста победили в игре 20-го тура сезона-2023/2024. Игра завершилась со счётом 2:1.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в английской Премьер-лиге. Команда Аморима смогла набрать 19 очков в 15 матчах. На счету «Ноттингем Форест» 25 очков после 15 игр. Подопечные Санту занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Тренер «МЮ» Аморим прокомментировал поражение своей команды в матче с «Ноттингем Форест»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android