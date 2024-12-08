Тренер «Ноттингем Форест» повторил редчайшее достижение 114-летней давности в играх с «МЮ»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту стал первым тренером «лесников» за 114 лет, которому удалось одержать победу в двух своих первых матчах чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», сообщает Squawka.

По данным источника, в последний раз подобное было 114 лет назад с британским тренером Гарри Хаслемом, который выиграл оба первых матча чемпионата Англии (6:2 и 2:0) с «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1909/1910.

Напомним, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» обыграл «красных дьяволов» со счётом 3:2. Кроме того, «лесники» под руководством португальского специалиста победили в игре 20-го тура сезона-2023/2024. Игра завершилась со счётом 2:1.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в английской Премьер-лиге. Команда Аморима смогла набрать 19 очков в 15 матчах. На счету «Ноттингем Форест» 25 очков после 15 игр. Подопечные Санту занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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