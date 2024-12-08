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Кокорин назвал Дзюбу иудой после его гола в ворота «Зенита»

Кокорин назвал Дзюбу иудой после его гола в ворота «Зенита»
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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на гол российского форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота «Зенита» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Иуда», — написал Кокорин под постом Дзюбы на личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, Дзюба впервые забил в ворота «Зенита» после ухода из клуба в 2022 году. Российский форвард не стал праздновать свой гол в ворота клуба из Санкт-Петербурга.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

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