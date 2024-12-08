Кокорин назвал Дзюбу иудой после его гола в ворота «Зенита»

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на гол российского форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота «Зенита» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

«Иуда», — написал Кокорин под постом Дзюбы на личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, Дзюба впервые забил в ворота «Зенита» после ухода из клуба в 2022 году. Российский форвард не стал праздновать свой гол в ворота клуба из Санкт-Петербурга.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

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