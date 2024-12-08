Мбаппе отреагировал на свой гол за «Реал» на фоне критики за игру в последних матчах

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своём голе в матче 16-го тура Ла Лиги с «Жироной». Напомним, игра завершилась разгромной победой «сливочных» — 3:0, а Мбаппе забил третий мяч своей команды.

«Забить гол после неудачных матчей? Это часть моей работы. Я помогаю команде и стараюсь делать это в каждом мачте, играть с характером и помогать выигрывать», — приводит слова Мбаппе испанское издание AS.

Отметим, ранее Мбаппе подвергся критике со стороны СМИ и экспертов за игру в последних матчах.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

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