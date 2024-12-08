Морган: «Манчестер Юнайтед» в последнее время настолько ужасен, что мне их почти жаль

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в последних матчах.

«В последнее время настолько ужасен, что мне их почти жаль», — написал Морган на личной странице в социальной сети X.

Напомним, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» со счётом 2:3.

Это второе поражение подряд «Манчестер Юнайтед» при новом главном тренере Рубене Амориме. Ранее команда проиграла «Арсеналу».

«Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков в 15 матчах и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире