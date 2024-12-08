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Морган: «Манчестер Юнайтед» в последнее время настолько ужасен, что мне их почти жаль

Морган: «Манчестер Юнайтед» в последнее время настолько ужасен, что мне их почти жаль
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Британский журналист Пирс Морган раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в последних матчах.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Миленкович – 2'     1:1 Хойлунд – 18'     1:2 Гиббс-Уайт – 47'     1:3 Вуд – 54'     2:3 Фернандеш – 61'    

«В последнее время настолько ужасен, что мне их почти жаль», — написал Морган на личной странице в социальной сети X.

Напомним, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» со счётом 2:3.

Это второе поражение подряд «Манчестер Юнайтед» при новом главном тренере Рубене Амориме. Ранее команда проиграла «Арсеналу».

«Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков в 15 матчах и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии.

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