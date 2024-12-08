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Защитник «Спартака» Маркиньос обратился к болельщикам после победы в матче с «Пари НН»

Защитник «Спартака» Маркиньос обратился к болельщикам после победы в матче с «Пари НН»
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25-летний бразильский защитник «Спартака» Маркиньос поздравил болельщиков московской команды с победой в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Привет, болельщики «Спартака»! Очень счастлив, что сегодня победили. Спасибо вам! Идём вперёд вместе!» — приводит слова Маркиньоса пресс-служба московского клуба.

Напомним, в этом матче Маркиньос отметился двумя результативными передачами и был признан лучшим игроком встречи.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.

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