Защитник «Спартака» Маркиньос обратился к болельщикам после победы в матче с «Пари НН»

25-летний бразильский защитник «Спартака» Маркиньос поздравил болельщиков московской команды с победой в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Привет, болельщики «Спартака»! Очень счастлив, что сегодня победили. Спасибо вам! Идём вперёд вместе!» — приводит слова Маркиньоса пресс-служба московского клуба.

Напомним, в этом матче Маркиньос отметился двумя результативными передачами и был признан лучшим игроком встречи.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.

Как появился «Спартак»: