«Герои!» Дзюба показал фото победной раздевалки «Акрона» после матча с «Зенитом»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба опубликовал фото из раздевалки после победы в матче 18-го тура чемпионата России с «Зенита» (2:1).

«Горжусь этими воинами! Герои!», — написал Дзюба на личной странице в своём телеграм-канале, прикрепив фото с победной раздевалки.

Фото: Фото: телеграм-канал Артема Дзюбы

Напомним, Дзюба впервые забил в ворота «Зенита» после ухода из клуба в 2022 году. Российский форвард не стал праздновать свой гол в ворота клуба из Санкт-Петербурга.

В нынешнем сезоне РПЛ форвард принял участие в десяти матчах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице.

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