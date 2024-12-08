«Фратрия» отреагировала на шестую победу «Спартака» подряд в РПЛ

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат матча в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

«Спартак» разгромил «Нижний Новгород»! 3:0 в последнем матче в году сделали Бонгонда, Угальде и Барко. Ушли зимовать в хорошем настроении, красно-белые!» — написано в телеграм-канале группировки.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На счету «Пари НН» 16 очков после такого же количества встреч.

Как появился «Спартак»: