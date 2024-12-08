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«Фратрия» отреагировала на шестую победу «Спартака» подряд в РПЛ

«Фратрия» отреагировала на шестую победу «Спартака» подряд в РПЛ
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Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат матча в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Спартак» разгромил «Нижний Новгород»! 3:0 в последнем матче в году сделали Бонгонда, Угальде и Барко. Ушли зимовать в хорошем настроении, красно-белые!» — написано в телеграм-канале группировки.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На счету «Пари НН» 16 очков после такого же количества встреч.

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Как появился «Спартак»:

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