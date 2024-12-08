Мостовой спел строчку песни о 36-летнем Дзюбе после поражения «Зенита» в матче с «Акроном»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о неожиданном поражении санкт-петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:2), спев строчку песни, упомянув в ней форварда тольяттинской команды Артёма Дзюбы.
«Вот как бывает, вот как бывает — Артёмка Дзюба забивает! Вот как бывает!» — спел Мостовой в опубликованном в своём телеграм-канале видео.
Напомним, в матче с «Зенитом» 36-летний Артём Дзюба отличился победным забитым голом.
После 18 проведённых встреч «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.