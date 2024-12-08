Аршавин высказался о проблемах «Зенита» после двух поражений подряд в РПЛ

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о проблемах команды после поражения команды в матче 18-го тура чемпионата России с «Акроном» (1:2). Клуб из Санкт-Петербурга потерпел второе поражение подряд в РПЛ.

«Зенит» бы спокойно вошел в зимнюю паузу, если бы победил в последних двух матчах. Возможно, сделать изменения после таких результатов будет проще. Если бы были две победы, всё бы затмилось. «Зенит» натужно играет ровно с того момента, как Глушенков получил травму. Эти два поражения, эту натужность отобразили, требуется свежая кровь. Есть кризис идей. Центральные защитника «Акрона» справились с навесами «Зенита», «Крылья» тоже справились, «Оренбург» до конца матча справлялся», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков. В первом матче после зимней паузы «Зенит» встретится с ЦСКА.

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