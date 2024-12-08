Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге шестилетней давности

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил 16 голов в первых 16 матчах в чемпионате Испании и повторил достижение аргентинского форварда Лионеля Месси в Ла Лиге.

Как сообщает Opta Sports последним игроком, которому удавалось забить 16 голов в первых 16 играх в чемпионате Испании, был именно Лионель Месси, который сделал это в сезоне-2018/2019, выступая за «Барселону».

Напомним, Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Левандовски выступает за каталонский клуб с 2022 года. Контрактное соглашение польского нападающего с клубом рассчитано до 2026 года.

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