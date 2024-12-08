Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге шестилетней давности

Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге шестилетней давности
Комментарии

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил 16 голов в первых 16 матчах в чемпионате Испании и повторил достижение аргентинского форварда Лионеля Месси в Ла Лиге.

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 39'     1:1 Ло Чельсо – 68'     1:2 Ф. Торрес – 82'     2:2 Диао – 90+4'    

Как сообщает Opta Sports последним игроком, которому удавалось забить 16 голов в первых 16 играх в чемпионате Испании, был именно Лионель Месси, который сделал это в сезоне-2018/2019, выступая за «Барселону».

Напомним, Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Левандовски выступает за каталонский клуб с 2022 года. Контрактное соглашение польского нападающего с клубом рассчитано до 2026 года.

Материалы по теме
«Барса» упустила победу на последних минутах! Но с такой игрой стоит радоваться и ничьей
«Барса» упустила победу на последних минутах! Но с такой игрой стоит радоваться и ничьей
Календарь Ла Лиги

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android