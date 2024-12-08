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Результаты матчей Лиги 1 7 декабря: Монако с Головин вышел на второе место в чемпионате, Гавр с Кузяевым в зоне вылета

Результаты матчей чемпионата Франции 7 декабря
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В субботу, 7 декабря, прошли матчи 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом трёх встреч, прошедших в этот день:

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Чемпионат Италии, 14-й тур, результаты матчей 7 декабря

  • «Анже» — «Лион» — 0:3.
  • «Ницца» — «Гавр» — 2:1.
  • «Монако» — «Тулуза» — 2:0.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записала в свой актив 34 очка. На второй строчке располагается «Монако», набравший 29 очков. Следом идут «Марсель» и «Лилль», у которых по 26 очков. Далее с 25 очками идёт «Лион». В зоне стыковых матчей и вылета после 14 туров находятся «Гавр» (12), «Нант» (11) и «Монпелье» (8).

Франция — Лига 1 . 14-й тур
07 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 3
Лион
Лион
0:1 Тальяфико – 26'     0:2 Шерки – 55'     0:3 Микаутадзе – 88'    
Франция — Лига 1 . 14-й тур
07 декабря 2024, суббота. 21:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Лаборде – 55'     2:0 Буанани – 75'     2:1 Льорис – 90+2'    
Франция — Лига 1 . 14-й тур
07 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Синго – 50'     2:0 Эмболо – 82'    
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