Результаты матчей чемпионата Франции 7 декабря

В субботу, 7 декабря, прошли матчи 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом трёх встреч, прошедших в этот день:

Чемпионат Италии, 14-й тур, результаты матчей 7 декабря

«Анже» — «Лион» — 0:3.

«Ницца» — «Гавр» — 2:1.

«Монако» — «Тулуза» — 2:0.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записала в свой актив 34 очка. На второй строчке располагается «Монако», набравший 29 очков. Следом идут «Марсель» и «Лилль», у которых по 26 очков. Далее с 25 очками идёт «Лион». В зоне стыковых матчей и вылета после 14 туров находятся «Гавр» (12), «Нант» (11) и «Монпелье» (8).

Российские футболисты за рубежом: