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Появились подробности серьёзной аварии форварда «Вест Хэма» Майкла Антонио и его спасения

Появились подробности серьёзной аварии форварда «Вест Хэма» Майкла Антонио и его спасения
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Полиция и пожарная служба графства Эссекс сообщили о деталях аварии форварда «Вест Хэм Юнайтед» Майкла Антонио. 7 декабря 34-летний ямайский форвард попал в ДТП, в результате чего был госпитализирован. По информации клуба, игрок находится в сознании и имеет стабильное состояние. Полиция графства Эссекс сообщила, что сейчас разыскивает свидетелей инцидента.

«Полиция, которая расследует серьёзное столкновение в Эппинге, разыскивает свидетелей и записи с видеорегистраторов. Полиция была вызвана на улицу Коппис-Роу в Эппинге в субботу, 7 декабря, после сообщения о том, что, вероятно, произошла авария с участием автомобиля «Феррари». На место прибыли службы экстренной помощи, а водителя доставили в больницу.

Автомобиль был найден, и мы больше не находимся на месте происшествия. Расследование будет проводиться нашим отделом дорожной полиции», — говорится в заявлении полиции.

Пожарная служба сообщила, что игрок после аварии был заблокирован в собственном авто, поэтому работникам спасательной службы пришлось освобождать Антонио из транспортного средства. «Экипажи были вызваны в 13:02 после сообщения о дорожно-транспортном происшествии с участием одного автомобиля. Прибыв на место, пожарные сообщили, что мужчина оказался заблокированным в своей машине, и работали над его освобождением до 13:45. Пострадавшего оставили под опекой службы скорой помощи», — приводит заявление пожарной службы графства Эссекс Sky Sports.

В этом сезоне Антонио в 15 матчах за «молотобойцев» забил один гол и отдал один ассист.

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