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Мостовой отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Акроном», упомянув «Спартак»

Мостовой отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Акроном», упомянув «Спартак»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о сенсационном поражении санкт-петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Что происходит с «Зенитом»?! Как можно две игры подряд проиграть дома и упустить шанс уйти на перерыв с разрывом? Так что, друзья, всё, что говорил, происходит, всё сбывается. «Спартак» уже наступает на пяточки. На пяточки! Так что вторая часть чемпионата будет довольно-таки увлекательной и интересной.

Ну и хотелось бы поздравить, конечно, «Акрон» с победой. С исторической, можно сказать, победой. Артём [Дзюба] — молодец. С голиком!» — сказал Мостовой в опубликованном в своём телеграм-канале видео.

После 18 проведённых встреч «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка. «Спартак» с 37 очками занимает третье место.

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