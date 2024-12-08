Вратарь «Пари НН» Медведев: перестаём бороться, до ворот «Спартака» не дошли ни разу
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Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о результате матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу московской команды.
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53' 2:0 Угальде – 62' 3:0 Барко – 64'
«Я был недоволен не защитникам, а тем, как мы реагируем на пропущенные мячи. Перестаём бороться. Ни разу до чужих ворот не дошли, меня это беспокоит очень сильно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На счету «Пари НН» 16 очков после такого же количества встреч.
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