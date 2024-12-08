Вратарь «Пари НН» Медведев: перестаём бороться, до ворот «Спартака» не дошли ни разу

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о результате матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу московской команды.

«Я был недоволен не защитникам, а тем, как мы реагируем на пропущенные мячи. Перестаём бороться. Ни разу до чужих ворот не дошли, меня это беспокоит очень сильно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. На счету «Пари НН» 16 очков после такого же количества встреч.

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Как появился «Спартак»: