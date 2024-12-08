Дзюба повторил достижение Кержакова и в шаге от рекорда по гостевым голам в истории РПЛ

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба, отметившийся голом в ворота «Зенита» во вчерашнем матче РПЛ, повторил достижение Александра Кержакова.

Этот гол стал для Артёма 71-м в выездных играх чемпионата России. По этому показателю он теперь делит первое место с Александром Кержаковым. Следующий мяч сделает Дзюбу абсолютным рекордсменом РПЛ по выездным голам.

«Акрон» обыграл «Зенит» со счётом 2:1. В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба принял участие в 10 матчах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице.

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