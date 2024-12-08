Дзюба повторил достижение Кержакова и в шаге от рекорда по гостевым голам в истории РПЛ
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба, отметившийся голом в ворота «Зенита» во вчерашнем матче РПЛ, повторил достижение Александра Кержакова.
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10' 1:1 Мостовой – 21' 1:2 Дзюба – 40'
Удаления: нет / Данилин – 55'
Этот гол стал для Артёма 71-м в выездных играх чемпионата России. По этому показателю он теперь делит первое место с Александром Кержаковым. Следующий мяч сделает Дзюбу абсолютным рекордсменом РПЛ по выездным голам.
«Акрон» обыграл «Зенит» со счётом 2:1. В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба принял участие в 10 матчах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице.
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