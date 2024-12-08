Защитник «Спартака» Чернов высказался о работе с Деяном Станковичем

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал работу с главным тренером команды сербским специалистом Деяном Станковичем.

«Станкович отличный мотиватор, но он может подсказать где-то словом, а где-то показать. Нет никаких проблем. Я в установках Станковича не участвовал, был ближе к вам (журналистам. — Прим. «Чемпионата»).

Но могу сказать: если видишь, что что-то не идёт, ребята после перерыва выходят заряженные и есть результат. Наверное, Станкович подбирает правильные слова и корректирует», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.

Как появился «Спартак»: