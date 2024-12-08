«Факел» — ЦСКА: во сколько начнётся матч 18-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 17 матчей. ЦСКА заработал 28 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.

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