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Игрок «Акрона» Владимир Хубулов прокомментировал победу в матче с «Зенитом»

Игрок «Акрона» Владимир Хубулов прокомментировал победу в матче с «Зенитом»
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Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов высказался о победе своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Тольяттинцы в меньшинстве одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 10'     1:1 Мостовой – 21'     1:2 Дзюба – 40'    
Удаления: нет / Данилин – 55'

«Очень рады победе над «Зенитом». Лучшего исхода, наверное, не придумаешь, тем более перед длительной паузой. Всё получилось максимально удачно для нас. Думаю, мы составили хорошую конкуренцию «Зениту». Выбегали в контратаки и хорошо плотно оборонялись. Да, у них были моменты, но они их не реализовали, поэтому мы победили», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 18 проведённых встреч «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.

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