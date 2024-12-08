Игрок «Акрона» Владимир Хубулов прокомментировал победу в матче с «Зенитом»

Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов высказался о победе своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Тольяттинцы в меньшинстве одержали победу со счётом 2:1.

«Очень рады победе над «Зенитом». Лучшего исхода, наверное, не придумаешь, тем более перед длительной паузой. Всё получилось максимально удачно для нас. Думаю, мы составили хорошую конкуренцию «Зениту». Выбегали в контратаки и хорошо плотно оборонялись. Да, у них были моменты, но они их не реализовали, поэтому мы победили», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 18 проведённых встреч «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка.