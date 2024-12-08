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«Ливерпуль» определился с долгосрочной заменой для Дарвина Нуньеса

«Ливерпуль» определился с долгосрочной заменой для Дарвина Нуньеса
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«Ливерпуль» проявляет активный интерес к 23-летнему нападающему «Брайтона» Жуану Педро, в котором в клубе видят долгосрочную замену для форварда Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между сторонами уже начались. Подчёркивается, что при благоприятных условиях переход Педро в «Ливерпуль» может состояться в январе.

В нынешнем сезоне Педро принял участие в восьми матчах в чемпионате Англии, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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