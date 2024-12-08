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Владимир Хубулов: переживаю за «Крылья». Надеюсь, в будущем всё будет хорошо

Владимир Хубулов: переживаю за «Крылья». Надеюсь, в будущем всё будет хорошо
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Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов прокомментировал положение самарского клуба «Крылья Советов» в текущем сезоне РПЛ.

«Переживаю за «Крылья». Смотрю игры, когда бывает возможность. Надеюсь, что в будущем у команды всё будет хорошо. Не хочу вникать в историю про коррупцию в судейском корпусе. Это немного на другом уровне», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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