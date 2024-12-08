«Манчестер Юнайтед» поборется с «Челси» и «Тоттенхэмом» за вингера сборной Дании

«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Челси» и «Тоттенхэму» в борьбе за подписание 20-летнего крайнего нападающего сборной Дании и «Лечче» Патрика Доргу. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, представители «красных дьяволов» наблюдали за игрой Доргу в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (1:1).

В нынешнем сезоне Доргу принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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