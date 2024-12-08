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«Творятся непонятные вещи». Экс-игрок «Крыльев» Чернов — о ситуации в клубе

«Творятся непонятные вещи». Экс-игрок «Крыльев» Чернов — о ситуации в клубе
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Бывший игрок «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался о ситуации в клубе.

«За новостями из Самары слежу. Тоже такого мнения — непонятные вещи творятся», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Позднее фанаты самарского клуба осудили руководство из-за инцидента с публикацией поздравления с победой «Акрона» в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом». Пост появился в официальном телеграм-канале команды, позже сами игроки «Крыльев» осудили это действие.

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