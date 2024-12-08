«Краснодар» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Локомотив» заработал 34 очка и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 18 игр.