Тренер «Баварии» Компани прокомментировал победу клуба над «Хайденхаймом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своего клуба над «Хайденхаймом» в 13-м туре Бундеслиги со счётом 4:2.

«У нас была трудная неделя. Во вторник мы в меньшинстве играли 70 минут в матче с «Байером».

Первый тайм был очень хорошим, контратаки удались на славу. Во втором тайме мы также сохраняли спокойствие. Мы создали много моментов, но «Хайденхайм» остался в игре. Для нас это был очень хороший матч, учитывая и другие результаты», — приводит слова Компани пресс-служба клуба.

На 18-й минуте забил защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано с передачи Йозуа Киммиха. На 50-й минуте счёт сравнял игрок «Хайденхайма» Матиас Хонсак. На 56-й минуте отличился полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, которому ассистировал Майкл Олисе. На 84-й минуте забил хавбек «Баварии» Леон Горецка. На 85-й минуте отметился голом полузащитник «Хайденхайма» Никлас Дорш. На 90+1-й минуте Мусиала оформил дубль.